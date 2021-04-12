РИАМО - 12 апр. Весенне-полевая кампания стартовала в Московской области, сейчас сельхозпроизводители проводят вспашку, подкормку озимых культур и многолетних трав, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
По словам министра, сейчас сельхозпроизводители проводят вспашку, культивацию зяби, подкормку озимых культур и многолетних трав.
«Порядка 10 городских округов Подмосковья к весенне-полевым работам приступят по готовности почвы в течение двух-трех недель. К полевой кампании присоединятся Серебряные Пруды, Озеры, Луховицы, Домодедово и Серпухов», - добавил Воскресенский.
В целом по Подмосковью темпы подготовки сельхозпредприятий к весенним полевым работам 2021 года по большинству позиций выше уровня прошлого года.
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