РИАМО - 12 апр. Весенне-полевая кампания стартовала в Московской области, сейчас сельхозпроизводители проводят вспашку, подкормку озимых культур и многолетних трав, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В регионе установилась теплая погода. Благоприятные погодные условия позволили аграриям начать весеннюю полевую кампанию 9 апреля. Старт работам дали земледельцы южного Зарайского городского округа. Подкормили первые 200 гектаров многолетних трав и озимых культур», - сказал Воскресенский.

По словам министра, сейчас сельхозпроизводители проводят вспашку, культивацию зяби, подкормку озимых культур и многолетних трав.

«Порядка 10 городских округов Подмосковья к весенне-полевым работам приступят по готовности почвы в течение двух-трех недель. К полевой кампании присоединятся Серебряные Пруды, Озеры, Луховицы, Домодедово и Серпухов», - добавил Воскресенский.

В целом по Подмосковью темпы подготовки сельхозпредприятий к весенним полевым работам 2021 года по большинству позиций выше уровня прошлого года.