РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 9 апреля составил 25%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 9 апреля составил 25%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что за неделю поступило 12 обращений. Из них девять - по задолженности за оплату услуг ЖКХ, три - по передаче показаний по приборам индивидуального учета.

По словам Мотыль, в офисах МособлЕИРЦ установили новое программное обеспечение, которое позволяет мониторить задолженности, чтобы информировать должников о своевременной оплате.