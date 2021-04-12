РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. Горожане зафиксировали массовую гибель рыбы на реке Петрице в микрорайоне Климовск Подольска, к данной проблеме подключился и депутат округа Михаил Чириков.

На днях в Сети появилось видео массовой гибели рыбы на реке Петрице. Также в соцсети «ВКонтакте» стали появляться фотографии, сделанные со стороны парка «Дубрава», на которых видно множество погибшей рыбы.

«О данном факте я узнал на днях, думаю, что именно тогда рыба и погибла. По данному факту я готовлю обращения в соответствующие инстанции», - сообщил «РИАМО в Подольске» Чириков.

Как сообщили ранее в пресс-службе Минэкологии Московской области, в Подольске выявили организации, виновные в загрязнении рек Рожайка и Рогожка. Их оштрафовали на крупную сумму.

Исток Петрицы находится около деревни Большое Толбино, притоками первого порядка являются реки Рожай (Сосновка) и Жественка.