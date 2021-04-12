РИАМО - 12 апр. Воздух в столице 13 апреля прогреется до плюс 20 - плюс 22 градусов, таким образом, может быть побит температурный рекорд для этого дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице уже несколько дней наблюдается теплая погода. Тепло дарит антициклон с центром над Верхней Волгой.

В понедельник в мегаполисе воздух прогреется до плюс 17 - плюс 18 градусов.

13 апреля в 2008 году в Москве было 20,4 градуса, 14 апреля в 1962 году — 20,8 градуса, а в этом году в эти дни в Москве ожидается плюс 20 - плюс 22 градуса. Такая температура будет рекордной.

Средняя за сутки температура воздуха прогнозируется около 14 градусов, что соответствует норме конца весны.

В столицу придет рекордное за 60 лет тепло>>