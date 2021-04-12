РИАМО - 12 апр. Подмосковный Реутов стал первым среди почти 100 больших городов по уровню цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«По итогам 2020 года Реутов занял первое место среди 93 городов в рейтинге «IQ городов», разработанном Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Итоги рейтинга стали известны в начале апреля», – отмечается в сообщении.

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей. Всего в индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города с населением свыше 100 тыс. человек и административных региональных центров.

Среди 15 крупнейших городов первыми стали Москва, Казань и Санкт-Петербург, Реутов возглавил тройку в своей категории, опередив подмосковные Серпухов и Электросталь.

«Поздравляю всех жителей с очередной победой Реутова на всероссийском уровне и благодарю всю нашу команду, благодаря которой нам вновь удалось занять лидирующие позиции по внедрению новых технологий во всех сферах жизни. Высоко оценены наши достижения в сферах городского управления, внедрения «умного» ЖКХ, инноваций для городской среды, интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности, новые социальные услуги, экономическое состояние, инвестклимат и многое другое», – сказал Каторов.

Уже сейчас в рамках проекта в Реутове ведется мониторинг окружающей среды, на повышение эффективности управления ресурсами направлена система по оптимизации вывоза отходов, все подъезды жилых домов и места массового скопления людей оборудованы камерами видеонаблюдения, данные о состоянии городского хозяйства такие как детали работы котельных, исправность уличного освещения и даже обращения жителей стекаются в единый информационный пул муниципального сегмента подмосковного Центра управления регионом, где оперативно обрабатываются для принятия решений и быстрых реакций.