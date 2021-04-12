РИАМО - 12 апр. До конца апреля в столице планируется промыть все элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, на текущий момент службы города проводят большую уборку и благоустраивают мегаполис после зимы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
До конца месяца также планируется промыть порядка 2 тысяч инженерных сооружений, 1,1 тысячи памятников, фасады и цоколи зданий.
Промывка дорог и прилегающих территорий посредством специального моющего средства пройдет в городе еще два раза.
В городе также подготовят к работе фонтаны. Набережные будут готовы к пассажирской навигации.
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