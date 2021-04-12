РИАМО - 12 апр. Онлайн-ритейлер Ozon планирует искать новую штаб квартиру в Москве, суммарная площадь здания должна составлять 220 тыс. кв. м, пишет в понедельник газета «Коммерсантъ».

Для возведения штаб-квартиры такой площади может уйти 35 млрд рублей, стоимость аренды за год составит – 7,9 млрд рублей.

До мая 2025 года ритейлер планирует занимать 160 тыс. кв. м, к 2027 году — еще 40 тыс. кв. м, к 2030 году — дополнительные 20 тыс. кв. м. Поиски нового офиса ведутся в 4 км от «Москва-Сити», а также в пешей доступности от метро.

Оборот онлайн-ритейлера в прошлом году вырос на 140%, он составил 195 млрд рублей.

В настоящее время штаб-квартира Ozon занимает площадь порядка 30 тыс. кв. м. в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», коворкингах SOK и Workki. Текущие затраты на офис ритейлера составляют порядка 1,7 млрд рублей в год.