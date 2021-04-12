РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 апр. В подмосковном Подольске выявили организации, виновные в загрязнении рек Рожайка и Рогожка, их оштрафовали на крупную сумму, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

Сразу два водных объекта в Подольске были загрязнены в результате деятельности ООО «Проект-Девелопмент». Компания, зарегистрированная в Екатеринбурге, эксплуатирует складской комплекс в деревне Валищево, который включает очистные сооружения.

Сточные воды с сооружений сбрасываются в притоки рек Рожайка и Рогожка. Лабораторный анализ проб воды показал превышение ПДК по 11 загрязняющим веществам, в том числе фенолу и тяжелым металлам. За это нарушение компания оштрафована на 150 тыс. рублей.

В текущем году также произошло загрязнение Рожайки. Виновником оказалась компания «С 7 Инвест», которая оказывает сервисные услуги на территории аэропорта Домодедово и, в том числе, эксплуатирует очистные сооружения в районе села Битягово. По результатам расследования нарушители были крупно оштрафованы.