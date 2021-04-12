РИАМО - 12 апр. На северо-западе столицы запустили новые трамваи «Витязь-Москва», в течение нескольких лет весь парк трамваев на северо-западе города заменят «Витязями-М», сообщил начальник управления развития рельсового транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Титов.

«Это новая поставка. В прошлый год была предыдущая версия. Сейчас мы немного улучшили его (трамвая – ред.) экстерьер и интерьер, сидячих мест станет больше, их будет 70, а не 60. Проходы будут шире. В экстерьере тоже добавится несколько вещей. Это будут первые «Витязи», которые появятся на северо-западе Москвы», - сказал Титов.

По его словам, в течение нескольких лет весь парк трамваев на северо-западе заменят «Витязями-М».

В трехсекционных трамваях «Витязь» стало просторнее в проходах. В салоне появились крепления для велосипедов. Для комфорта пассажиров двери подсвечиваются зеленым при открытии и красным при закрытии.

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