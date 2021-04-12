РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» («НЦВ Миль и Камов») в подмосковных Люберцах получило заем на 500 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) по программе «Цифровизация промышленности», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Заем ФРП подмосковному предприятию предоставлен на 5 лет под 1% годовых.

«Люберецкое предприятие «НЦВ Миль и Камов» при поддержке ФРП реализует программу по цифровизации производственных процессов. Подмосковное предприятие является головным конструкторским бюро холдинга «Вертолеты России», поэтому цифровая трансформация, в первую очередь, будет направлена на снижение сроков разработки конструкторской документации для новых образцов вертолетной техники», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как ожидается, уже на первом этапе реализации проекта время разработки документации уменьшится на 5-10%, сроки подготовки производства сократятся на 20%. Также на предприятии будет проведена глубокая модернизация автоматизированных рабочих мест конструкторско-технологического персонала и всей ИТ-инфраструктуры для обеспечения внедрения системы управления жизненным циклом изделия (PLM), использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

Программа цифровой трансформации процессов проектирования и производства вертолетной техники, реализуемая холдингом «Вертолеты России», рассчитана на 7 лет. Проект направлен на сокращение сроков вывода на рынок новых образцов вертолетной техники, увеличения рыночной доли и прибыльности предприятия.