РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 апр. Активисты «Молодой Гвардии» провели акцию ко Всемирному дню бродячих животных и посетили приют «Путь домой», они погуляли с животными, принесли корм, помогли с уходом и уборкой, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Впервые мы узнали о приюте через социальные сети, в которые они написали, обратившись за помощью. С тех пор прошел почти год, и мы регулярно по возможности оказываем поддержку. Надеемся, что все больше животных смогут найти по-настоящему любящих хозяев», — сказал руководитель «Молодой Гвардии» в Щелкове Филипп Чернов.

Подобные акции поддержки молодогвардейцы будут проводить и в дальнейшем.