РИАМО - 12 апр. С 13 по 18 апреля парки столицы подготовили для посетителей бесплатные спектакли, лекции и экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 17 апреля можно посмотреть спектакль «Портрет Дориана Грея» по одноименному роману Оскара Уайльда в Таганском парке. Начало мероприятия – в 19:30. Нужна предварительная регистрация.

18 апреля в 13:00 гости Измайловского парка примут участие в квесте «Наруто». Чтобы пройти все испытания и найти волшебный кристалл также требуется регистрация. В это же время 18 апреля пройдет бесплатная экскурсия по усадьбе Воронцово. Для участия надо зарегистрироваться.

14 апреля в 18:00 в социальных сетях Воронцовского парка расскажут об изобретениях Леонардо да Винчи. 13 апреля в 12:00 парк «Ходынское поле» проведет тренировку по гимнастике цигун. Посмотреть занятие можно в социальных сетях.