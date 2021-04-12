РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 апр. Жители подмосковных Люберец оставили более 4 тыс. обращений в ЕДС ЖКХ округа за неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы администрации округа Василий Власов.

«В ЕДС ЖКХ за минувшую неделю, с 5 по 11 апреля, поступило свыше 4 тыс. обращений от жителей. 1,8 тыс. из них - по общим вопросам», - сказал Власов.

Он добавил, что 324 обращения касались обслуживания домов.

Власов отметил, что всего в Люберцах планируют отремонтировать не менее 230 подъездов в 2021 году. Сейчас в работе находится 31 подъезд, из них 16 ремонтирует УК «Содействие», остальные - «ЛГЖТ».