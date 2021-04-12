РИАМО - 12 апр. Участок трамвайных путей от станции метро «Щукинская» до станции метро «Сокол» открыли после ремонта, теперь участки трамвайных путей не планируется закрывать для ремонта на длительный срок, сообщил начальник управления развития рельсового транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Титов.

«Сегодня мы открываем движение от «Щукинской» до «Сокола». Более полугода это движение было закрыто на ремонт. После того, как за технологию ремонта взялся Московский метрополитен, после объединения двух видов транспорта технология ремонта была пересмотрена, и до 10 мая мы планируем открыть все остальные участки, которые сейчас в ремонте», - сказал Титов.

По его словам, что после этого ремонта участки трамвайных путей больше не планируется закрывать на длительный срок.

«Делать все работы будем в ночные окна, максимум в выходные, и движение будет полностью сохраняться для пассажиров», - отметил Титов.

Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что ускорить процесс реконструкции трамвайных путей почти в 2,5 раза удалось благодаря объединению трамвайной сети с метро. Текущий ремонт всех участков трамвайных путей планируют закончить до 10 мая.