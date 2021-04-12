РИАМО - 12 апр. На портале госуслуг в скором времени может появиться еще шесть новых суперсервисов, идея принадлежит правительству РФ, сообщает ТАСС.

Предполагается, что сервисы заработают в этом году. Речь идет о сервисах: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка».

Кроме того, среди новых сервисов – «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

В прошлом году на портале появилось также семь новых суперсервисов, среди которых «Поступление в вуз онлайн». С помощью этой услуги можно направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое.

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