РИАМО - 12 апр. Тонувших мужчину и женщину спасли в Москве-реке в понедельник, их доставили в больницу с переохлаждением, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На вызов о тонущих людях направилась дежурная смена в составе Леона Кеворкова и Вадима Резвых. Двух человек обнаружили в районе Большого Москворецкого моста.

Один из спасателей нырнул за людьми, а второй помог поднять их на борт катера. На поисково-спасательной станции спасенным оказали первую помощь, обогрели и дали сухую одежду.

Затем пострадавшим вызвали медиков. Мужчину и женщину отправили в больницу. У них выявили признаки переохлаждения. Причины произошедшего выясняются.