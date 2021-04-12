РИАМО - 12 апр. В понедельник возобновили движение трамваев до станции метро «Сокол» по Авиационной улице, трамваи №15 и 28 вновь запустили после ремонта путей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трамваи будут курсировать по прежним маршрутам: №15 — от Таллинской улицы до станции метро «Сокол», №28 — от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Сокол».

В связи с запуском трамваев прекратит работу временный маршрут автобуса №015. При этом продолжат курсировать трамваи №28к. Они следуют от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Щукинская».

Работы еще на семи закрытых участках трамвайных путей планируют завершить к 10 мая.