РИАМО - 12 апр. Известная отшельница Агафья Лыкова не стала переезжать в Москву в связи с тем, что отец перед смертью предрек ей гибель вдали от родных мест, сообщает РИА Новости.
Агафья Лыкова сейчас единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции с 1937 года. Их обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. В настоящий момент отшельница продолжает жить в тайге, ей 76 лет.
Корнилий добавил, что новый дом Лыковой, возведенный в тайге в Хакасии за счет миллиардера Олега Дерипаски, он ездил освящать в марте.
Лыкова, по словам Корнилия, живет христианской жизнью, то есть в трудах и молитве, которой уделяет много времени.
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