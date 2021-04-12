РИАМО - 12 апр. Известная отшельница Агафья Лыкова не стала переезжать в Москву в связи с тем, что отец перед смертью предрек ей гибель вдали от родных мест, сообщает РИА Новости.

Агафья Лыкова сейчас единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции с 1937 года. Их обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. В настоящий момент отшельница продолжает жить в тайге, ей 76 лет.

«В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Этот дом (новый дом отшельницы - ред.) - большая радость для нее. Я ей говорил: «Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить». «Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: «Уедешь отсюда – погибнешь», - сказал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Московский и всея Руси Корнилий на вечере, который был посвящен Лыковой.

Корнилий добавил, что новый дом Лыковой, возведенный в тайге в Хакасии за счет миллиардера Олега Дерипаски, он ездил освящать в марте.

Лыкова, по словам Корнилия, живет христианской жизнью, то есть в трудах и молитве, которой уделяет много времени.