РИАМО - 12 апр. На юге столицы, в районе Зябликово построили поликлинику на 420 посещений в смену, здание готовят к вводу в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поликлиника уже подключена к сетям инженерно-технического обеспечения.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, в поликлинике будут оказывать помощь людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно опасных производствах. Учреждение площадью порядка 15 тысяч квадратных метров будут обслуживать специалисты Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий.

С 2011 года в городе построили около 100 объектов здравоохранения. Кроме того, на ближайшие три года запланировано строительство 36 поликлиник.