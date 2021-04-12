РИАМО - 12 апр. Среднерусский банк Сбербанка провел серию уроков «Первый полет в космос», посвященных 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Участниками стали более 5 тыс. школьников с 1-4 классы на территориях Московской, Тверской, Брянской, Тульской, Ивановской, Костромской, Калужской, Смоленской, Ярославской и Рязанской областей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Менеджеры по продаже зарплатных проектов направления прямых продаж Среднерусского банка Сбербанка рассказали учащимся об истории развития отечественной космонавтики и о знаменательных событиях, открывших эпоху практического освоения космоса; о запуске на орбиту первого в мире искусственного спутника Земли и о первом полете человека в космос.

Также, Среднерусский банк Сбербанка провел конкурс детских рисунков для школьников 1-4 классов «Человек – покоритель космоса» и издал уникальный альбом, в который вошли 190 оригинальных работ ребят из Московской, Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, архивные фото Юрия Гагарина, приветственные письма детей, адресованные 60 лет назад первому космонавту из различных уголков мира, трогательные детские рисунки из Германской Демократической Республики и поздравительные телеграммы жителей всего Советского Союза.

Альбом будет представлен на выставке, посвященной 60-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, организованной Российским государственным архивом научно-технической документации «РГАНТД», партнером которой выступил Среднерусский банк Сбербанка. Для качественной демонстрации архивных документов Среднерусский банк Сбербанка передал Российскому государственному архиву сенсорный киоск.