РИАМО - 12 апр. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в понедельник утром задержали и отменили около 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали четыре рейса, еще один отменили. В Домодедове задержано шесть рейсов, пять отменено. Три рейса задержали в аэропорту Шереметьево.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один рейс.

В Подмосковье и столице на понедельник объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.