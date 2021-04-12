РИАМО - 12 апр. Жители столицы старше 18 лет могут сделать прививку от Covid-19 в одном из шести флагманских центров госуслуг «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей принимают во флагманах в следующих торговых и торгово-развлекательных центрах: «Спектр» на юго-западе столицы, «Город» на юго-востоке, «Метрополис» на севере и «Щелковский» на востоке города.

В центральной части города пройти вакцинацию можно в ТРЦ «Афимолл Сити». На юге Москвы делают прививку во флагманском центре на территории ТРЦ Columbus.

Вакцинацию проводят врачи столичных поликлиник. Процесс организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Время процедуры длится порядка 40 минут, в которые входит предварительный медицинский осмотр, а также осмотр после вакцинации. Пройти второй этап вакцинации можно через 21 день.

Чтобы сделать прививку во флагманских центрах госуслуг, нужны паспорт и полис ОМС. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи.