РИАМО - 12 апр. С момента создания в 2014 году Инвестиционный портал Москвы посетили свыше 13 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сайт investmoscow.ru — один из самых популярных ресурсов для бизнеса: за семь лет на нем зафиксировано более 13 миллионов посещений. Пользователям инвестиционного портала доступно 30 онлайн-сервисов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, ежедневно на портал заходит до 8,5 тысяч пользователей. Всего зарегистрировали свыше 45 тысяч личных кабинетов. В 2021 году онлайн-услугами портала воспользовались 34 тысячи раз, с 2014 года эта цифра достигла 330 тысяч.

В течение года сервисом для подачи заявок на получение действующих мер поддержки бизнеса воспользовались более 1,7 тысячи раз. Пользователи портала также могут воспользоваться обновленной инвестиционной картой Москвы, где можно подобрать площадку для ведения своего дела. Кроме того, производители могут выбрать производственную площадку в разделе​.