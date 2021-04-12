РИАМО - 12 апр. В честь Дня космонавтики библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) представила подборку сценариев уроков и приложений для школьников, дети смогут пройти тесты, посмотреть видео о космосе и сделать модель ракеты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как прошел первый полет человека в космос, школьники узнают на классном часе «Великое событие». Проверить знание всех подробностей и основных фактов можно в викторине «День космонавтики».

Пользователи узнают, на каком космическом корабле летал Юрий Гагарин, что он видел в иллюминаторе, а также о важных фигурах в истории космонавтики — Константине Циолковском и Сергее Королеве.

Ученики начальных и старших классов могут пройти урок Yuri Gagarin по английскому языку. Школьники изучат лексику по этой теме и выполнят групповой проект. Расшифровать послание потомкам от первого человека в космосе, сделать бумажную ракету и узнать время полета Юрия Гагарина можно в приложении «День космонавтики».

В настоящее время библиотека МЭШ содержит свыше 50 тысяч сценариев для проведения уроков.