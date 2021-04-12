РИАМО - 12 апр. Утром в понедельник пробки на дорогах Москвы оцениваются в 4 балла из 10 возможных, прогнозируемая загруженность дорожной сети вечером составляет 7 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время проблемы с движением наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Проблем с движением нет на Звенигородском и Рублевском шоссе, а также на Кутузовском проспекте.

На дорогах мегаполиса продолжаются ремонтные работы, они осложняют дорожную ситуацию. Ремонт проводят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.

Днем на столичных дорогах ожидаются пробки в четыре-пять баллов, вечером – шесть-семь баллов.