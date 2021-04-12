РИАМО - 12 апр. Некоммерческие организации столицы подготовили специальную программу ко Дню космонавтики, так, посетители мероприятий увидят дипломный проект Юрия Гагарина, напишут диктант и посмотрят кино о космосе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

12 апреля участники движения «Волонтеры Победы» приглашают москвичей на космический вечер. В 18:00 состоится показ фильма «Время первых». Затем пройдет тематический квест.

Посетители Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России посмотрят выставку «От «Востока» до «Бурана». Там покажут дипломный проект и чертежи Юрия Гагарина - макет космического самолета, который стал прообразом челнока «Буран». Эти и другие материалы доступны на выставке до 25 апреля.

В честь 60-летия полета первого полета человека в космос 12 апреля в 14:00 пройдет диктант в онлайн-формате «Поехали!». Участники должны будут правильно отметить слова — в тексте будут пропущены разные факты о покорении космического пространства. Чтобы написать диктант, нужна регистрация.