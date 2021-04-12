РИАМО - 12 апр. В Подмосковье и столице на 12 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень погодной опасности также действует на территориях Белгородской, Курской и Ярославской областей.

12 апреля в Московском регионе регионе будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура днем составит 14-16 градусов тепла.