РИАМО - 12 апр. К Международному дню хомяка, который отмечается 12 апреля, специалисты по здоровью грызунов - ратологи - рассказали, как правильно ухаживать за хомяком. Так, хомяки довольно пугливы, поэтому их содержание предполагает создание комфортных условий, в которых они будут чувствовать себя защищенными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, не стоит слишком часто брать питомца на руки, чтобы животное не испытывало постоянный стресс.

Хомяку также нужна просторная клетка, в которую не будут попадать прямые солнечные лучи и сквозняк. Внутри важно поддерживать чистоту и убираться как минимум два раза в неделю. Из мебели хомяку подойдут миска, колесо, домик и шариковая поилка. Чтобы грызун больше двигался, клетку можно сделать многоуровневой с канатами и лесенками.

Кормить хомяка надо зерновыми смесями, а также добавлять в рацион фрукты, орехи, листья салата. Для стачивания зубов в клетку надо положить минеральный камень или веточки лиственных деревьев. Если питомец потерял аппетит или у него началось обильное слюнотечение, необходимо обратиться к ветеринару.

На сегодняшний день ратологи столицы проводят свыше 500 консультаций в год. В городе действует 26 ветеринарных клиник. Записаться на прием можно на портале mos.ru или по номеру: +7 (495) 612-04-25.