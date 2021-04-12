РИАМО - 12 апр. На Кутузовском проспекте в районе дома 1Б произошло лобовое столкновение двух машин, был госпитализирован водитель каршеринга, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Авария произошла поздно вечером 11 апреля. После ДТП было занято четыре полосы из пяти. Движение в центр города было затруднено на 2,6 км, а в область — на 1,5 км.
По предварительной информации, виновником ДТП стал 29-летний водитель каршеринга, который выехал на встречную полосу движения. Он был госпитализирован.
Движение на Кутузовском проспекте после ДТП восстановили по всем полосам.
Человек пострадал в тройном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве >>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии