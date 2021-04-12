РИАМО - 12 апр. Столичные системы теплоснабжения начали готовить к завершению отопительного сезона, процесс отключения отопления занимает до 5 дней и проводится поэтапно, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях. Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что процесс отключения отопления занимает до 5 дней и проводится поэтапно.

«Предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Сначала пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях», - отметил заммэра.

Бирюков пояснил, что к следующему осенне-зимнему периоду подготовка начнется уже после отключения отопления. Пройдут гидравлические испытания на 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют. Всего до осени планируется проверить все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций.

Москвичам рассказали, как оформить субсидии на оплату ЖКХ>>