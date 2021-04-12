РИАМО - 12 апр. В Подмосковье и столице в понедельник температура воздуха составит 13 - 18 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, сообщается на сайте «Метеоновости».

Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

Осадков не ожидается. Температура в столице составит плюс 15 – плюс 17 градусов, в Подмосковье – плюс 13 – плюс 18 градусов.

Относительная влажность воздуха будет около 50%.