РИАМО - 11 апр. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Центральном районе Электрогорска благоустроят пешеходную зону, там будут размещены площадка для развлекательных массовых мероприятий, зона тихого отдыха, спортивные и детские площадки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Эта общественная территория расположена в Центральном районе Электрогорска и занимает площадь 1,97 га. Благоустройство данной зоны является первоочередной задачей в концепции модернизации пешеходных зон Электрогорска, созданной в 2018 году. В рамках архитектурного проекта планируется разделить территорию на четыре функциональные зоны, в которых будут размещены площадка для развлекательных массовых мероприятий, зона тихого отдыха, спортивные и детские площадки.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны, расположенной внутри улиц: городской округ Электрогорск, площадь Советская, улица Святого Константина, улица Максима Горького, улица Безымянная (1 этап).

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Электрогорск.

Завершить благоустройство планируется в 2022 году.