РИАМО - 11 апр. С 1 июня в РФ появится новый штраф для автомобилистов, штрафовать будут за несоответствие шин сезону, передает Федеральное агентство новостей.

Санкция будет предусматриваться статьей 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Штраф составит всего 500 руб.

При этом при выписывании штрафа полицейские будут учитывать региональную привязку, так как зимний и летний периоды в разных субъектах Российский Федерации длятся разное время.

Местные власти смогут продлевать действие запрета на отдельные виды покрышек в зависимости от погодных условий.

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