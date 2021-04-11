РИАМО - 11 апр. Завершилась масштабная реконструкция легендарного «Художественного электро-театра», специалисты поделились тем, как велись работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

9 апреля в кинотеатре уже показали фильмы, номинированные на премию «Оскар», и ряд других кинокартин, а также ряд других картин.

«До недавнего времени старинное здание находилось в плачевном состоянии, а в 2019-м за его реставрацию взялись специалисты нескольких архитектурных бюро», - говорится в сообщении.

В итоге удалось воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля, по проекту которого здание и перестраивали в 1912–1913 годах. Серый со сверкающей слюдой фасад украсили белыми колоннами. Над входом и выходом находится барельефы в античном стиле. Под крышей они также есть, там же красуется надпись «Художественный электро-театръ».

«В процессе работы мы сняли все слои краски и штукатурки на фасаде и дошли до того варианта, который существовал при Шехтеле. В частности, нашли основу из терразита — естественного цемента с добавлением кусочков слюды и кварца. У нас не осталось никаких сомнений, что нужно восстановить все как было», - рассказал главный инженер проекта реставрации, руководитель архитектурной мастерской Денис Писарев

На фасад также вернули четыре окна вестибюля, которые во времена СССР заложили кирпичом. Без этих окон нарушалась запланированная архитектором система освещения.

Обновился и интерьер. При этом помещения стали использоваться эффективнее. Так, при Федоре Шехтеле и в советскую эпоху над вестибюлем располагался пустой чердак под оцинкованной крышей. Лестницы не существовало. Проектировщики, занимавшиеся приспособлением к современному использованию, решили это исправить.

Весь новый театр продолжает идеи, заложенные Шехтелем. Например, появился фонтан, который был только на чертежах. Во время реставрации нашли его основание и превратили в настоящее произведение искусства. В правом фойе, ведущем на балкон, стоят стеллажи, напоминающие оконный витраж и кессонный потолок. В серо-голубых стенах северного фойе — ниши, будто предназначенные для барельефов, а белые кресла повторяют изгибы шехтелевской лестницы.

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