РИАМО - 11 апр. Завершилась масштабная реконструкция легендарного «Художественного электро-театра», специалисты поделились тем, как велись работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
9 апреля в кинотеатре уже показали фильмы, номинированные на премию «Оскар», и ряд других кинокартин, а также ряд других картин.
«До недавнего времени старинное здание находилось в плачевном состоянии, а в 2019-м за его реставрацию взялись специалисты нескольких архитектурных бюро», - говорится в сообщении.
В итоге удалось воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля, по проекту которого здание и перестраивали в 1912–1913 годах. Серый со сверкающей слюдой фасад украсили белыми колоннами. Над входом и выходом находится барельефы в античном стиле. Под крышей они также есть, там же красуется надпись «Художественный электро-театръ».
На фасад также вернули четыре окна вестибюля, которые во времена СССР заложили кирпичом. Без этих окон нарушалась запланированная архитектором система освещения.
Обновился и интерьер. При этом помещения стали использоваться эффективнее. Так, при Федоре Шехтеле и в советскую эпоху над вестибюлем располагался пустой чердак под оцинкованной крышей. Лестницы не существовало. Проектировщики, занимавшиеся приспособлением к современному использованию, решили это исправить.
Весь новый театр продолжает идеи, заложенные Шехтелем. Например, появился фонтан, который был только на чертежах. Во время реставрации нашли его основание и превратили в настоящее произведение искусства. В правом фойе, ведущем на балкон, стоят стеллажи, напоминающие оконный витраж и кессонный потолок. В серо-голубых стенах северного фойе — ниши, будто предназначенные для барельефов, а белые кресла повторяют изгибы шехтелевской лестницы.
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