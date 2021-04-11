РИАМО - 11 апр. В поселении Первомайское на территории новой Москвы неизвестный выкрал икону и драгоценности, сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«11 апреля в полицию поступило сообщение, что из здания, расположенного в новой Москве, поселение Первомайское похищена икона и ювелирные изделия. Прибывшие сотрудники установили, что неизвестный по данному адресу совершил кражу иконы и ювелирных изделий. Проводятся мероприятия с целью розыска и задержания подозреваемого», - сказал собеседник агентства.

Источник РИАМО в правоохранительных органах добавил, что икона и драгоценности были украдены из храма Казанской иконы Божией матери.