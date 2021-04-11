РИАМО - 11 апр. До конца 2021 года в столице намерены завершить проходку всех тоннелей на Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строить самую длинную в мире кольцевую линию помогают проходческие комплексы», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Тоннелепроходческие комплексы (ТПМК) имеют довольно большие габариты — к месту строительства их приходится доставлять по частям. Длина ТПМК может составлять 100 метров, а вес — 150 тонн.

Работу машин контролирует точнейшая навигационная электроника.

Традиционно щиты получают женские имена. Сейчас метро строят «София», «Лилия», «Ольга», «Елена» и другие «железные леди».

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