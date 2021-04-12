РИАМО - 12 апр. Конкурс «Воспитатель года Подмосковья - 2021» пройдет с 12 по 24 апреля в Орехово-Зуевском университете, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году в конкурсе участвуют 52 педагога дошкольных образовательных организаций региона. За победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Победитель регионального конкурса в 2022 году будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Участникам регионального конкурса предстоит показать свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими навыками. Также жюри будет оценивать творческие способности, находчивость и целеустремленность педагогов дошкольного воспитания.

Имя победителя объявят на торжественном мероприятии в честь Дня учителя, он получит за победу 500 тыс. рублей, а лауреаты – по 100 тыс. рублей.​