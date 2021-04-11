РИАМО - 11 апр. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на лекарство от коронавирусной инфекции в виде назального спрея, которое также можно вводить посредством ингаляции, сообщает Газета.ru.

«Роспатент выдал патент Государственному научному центру «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе агентства.

Лекарство получило название «МИР-19». Препарат уже прошел первую фазу клинического исследования, которая доказала его безопасность и хорошую переносимость. На следующем этапе препарат будут тестировать на пациентах с коронавирусом.

Средство не влияет на человеческий геном и иммунитет, при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции.

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