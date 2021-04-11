РИАМО - 11 апр. Дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников по информатике получили 19 московских детей, еще 67 стали призерами этого первенства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Два тура олимпиады проходили в столице с 6 по 11 апреля. Всего в ней участвовало свыше 380 детей со всей России.

«Такой успех, ставший настоящим прорывом, — следствие мощной системной работы по развитию таланта школьников в области информатики. Большое значение имеют образовательные проекты «Математическая вертикаль» и «ИT-класс в московской школе», - говорится в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проводится каждый год по 24 предметам. В ней могут поучаствовать учащиеся 4–11-х классов.

Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить без экзаменов в любой вуз страны на направления, соответствующие профилю олимпиады.