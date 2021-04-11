РИАМО - 11 апр. На Сельскохозяйственной улице провалился вход в подъезд многоквартирного дома, аварийные службы проводят работы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
«По адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 18, корпус 2, проводятся работы по устранению проседания плиты крыльца входной группы многоквартирного дома», - говорится в сообщении.
В результате проседания крыльца никто не пострадал.
В настоящий момент организован безопасный временный проход в дом.
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