РИАМО - 11 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично готовит текст послания к Федеральному собранию, передает Федеральное агентство новостей.

При этом президент дорабатывает текст до самых последних минут.

«В день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными», — признался представитель Кремля.

По словам Пескова, некоторые положения послания могут держать в секрете до самого оглашения. При этом Путин иногда пользуется рукописным вариантом текста из-за того, что на печать порой не остается времени.