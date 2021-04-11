РИАМО - 11 апр. Следственный комитет инициировал проверку по информации из СМИ о конфликте тренера и несовершеннолетнего спортсмена в Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что после спортивных соревнований на востоке Москвы, у 16-летнего спортсмена произошел конфликт с тренером команды соперников», - отметила Иванова.

По данным СМИ, в ходе конфликта тренер ударил подростка.

Следователи намерены проверить обстоятельства, изложенные в СМИ. В настоящий момент проводятся необходимые проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.