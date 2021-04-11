РИАМО - 11 апр. Поезд «Москва-2020» получил премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Жюри международного конкурса было единогласно в своем выборе. Составу поставили высшую оценку в категории «Поезда и самолеты».

«Москва-2020» стала лучшей и благодаря вам. Именно пассажиры <...> выбрали округлую маску поезда с вертикальными фарами. Позже ее финальный вариант мы разработали вместе с ItalDesign — компания сотрудничает с крупными брендами (Audi, Airbus, Nissan, McLaren и Lamborghini)», - говорится в сообщении.

В вагонах поезда есть автоматическая система обеззараживания воздуха, множество USB-зарядок для гаджетов, широкие двери и межвагонные переходы по 160 см в ширину.

От начала до конца поезда можно дойти свободна, без выхода на платформу. Двери вагонов остеклены почти на 100%.

А еще новый поезд на 15% тише предшественников. Сейчас такой состав курсирует на на Калужско-Рижской и Кольцевой линиях.

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