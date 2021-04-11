РИАМО - 11 апр. В столице открыли сезон велопроката, к воскресенью москвичи и гости столицы уже совершили 35 тысяч поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время пандемии велопрокат стал еще популярней, будем расширять инфраструктуру», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

В этом году к городскому велопарку хотят добавить еще 1 тыс. велосипедов, в том числе 500 с электроприводом, сделать более 1 тыс. парковок для личных велосипедов и поставить 67 станций проката в новых районах.

«Московский транспорт открывает станции там, где предлагают жители. Пожелания можно прислать в чат-бот телеграм-канала «Дептранс Москвы» или на Единый транспортный портал», - отметил Собянин.

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