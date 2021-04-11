РИАМО - 11 апр. Москвичи приглашаются к участию в едином городском субботнике, который пройдет 24 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеемся на помощь горожан. 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем принять участие, – сказал Собянин в эфире на телеканале «Россия 1».

Градоначальник отметил, что в городе после зимы нужно провести генеральную уборку.

Сейчас в порядок приводят газоны, спортплощадки и дорожки. Проводятся промывки дорог, облагораживаются памятники.

Месячник по благоустройству официально стартовал в Москве 1 апреля. Завершить все работы планируют до 30 апреля.

Уборку Москвы после зимы завершат к 30 апреля>>