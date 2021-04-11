РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 апр. Депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт герой России Елена Серова поздравила жителей подмосковного Красногорска с наступающим Днем космонавтики, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Серова приняла участие в празднике в микрорайоне Изумрудные холмы Красногорска в воскресенье, 11 апреля.

«Для меня День космонавтики - это день национальной гордости. Ровно 60 лет назад наш соотечественник Юрий Гагарин для всего мира открыл дорогу в космос. Я горжусь, что именно наши инженеры, заводчане, ученые, конструкторы разработали и создали космическую технику, которая первой покоряла космическое пространство», - скзала Серова.

Она подчеркнула, что гордится честью быть сопричастной к этому празднику. Праздник проходит на бульваре Космонавтов. Горожан приветствовал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Спасский.

«Хочу всех прздравить с Днем Космонавтики, пожелать космического здоровья, новых свершений, новых орбит», - добавила Серова.

Вдоль бульвара устроили выставку поделок школьников округа на космическую тему и ярмарку мастеров народных промыслов. Музей школы №18 представил некоторые уникальные экспонаты, среди которых фрагмент обшивки космического корабля и зеркало из экипировки космонавта.

Перед гостями праздника выступают творческие кололективы и приглашенные артисты. В рамках праздника с крыши высотного здания спустились промышленные альпинисты в костюмах космонавтов, а юные горожане с удовольствием следят за физическими опытами и боями роботов.

Художники братья Ерофеевы нарисовали к празднику граффити-портрет космонавта Алексея Леонова. Серова при помощи художников и юной местной жительницы нанесла завершающие штрихи.

«Необходимо чтить память тех, кто открыл дорогу в космос!», - заключила космонавт.

Серова стала первой российской женщиной на борту МКС и четвертой женщиной-космонавтом в истории отечественной космонавтики.

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