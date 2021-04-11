РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 апр. В парке Люберец в воскресенье прошел конкурс поделок на космическую тему, в нем приняли участие 9 семейных команд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс проходит на главной площади в парке «Наташинские пруды».

«Сегодня в конкурсе участвуют 9 объединенных семейных команд. Они из подручных средств должны создать поделки своими руками », - сказала сотрудница городских парков Юлия Артищева.

Участникам предоставили коробки, бумагу, скотч. Они могли сделать совершенно любую подделку, связанную с темой космоса.