РИАМО - 11 апр. В Москве воздух прогрелся до 16,3 градусов, что делает его самым теплым днем с начала весны, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».



«За 14 часов было 16,3 градуса тепла, что делает его самым теплым с начала весны», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что ранее самый теплый день был зафиксирован в конце марта. Тогда воздух прогрелся до 12 градусов тепла.

В Москву скоро придет июньское, рекордное за почти 60 лет тепло. Благодаря солнечному антициклону ближайшие 5 суток будут солнечными, сухими и аномально теплыми.

В середине недели в столице даже ночью будет не прохладнее плюс 7 - плюс 9, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 20 — плюс 22, что на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня.