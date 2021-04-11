РИАМО - 11 апр. В Москву скоро придет июньское, рекордное за почти 60 лет тепло, благодаря солнечному антициклону ближайшие 5 суток будут солнечными, сухими и аномально теплыми, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Весна в Центральной России наступает по всем фронтам и обещает нам новый температурный рекорд. Последний раз так тепло было почти 60 лет назад», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он отметил, что 10 апреля началась фенологическая весна. Среднесуточная температура воздуха устойчиво стала превышать плюс 5 градусов. Природа начала пробуждаться повсеместно.

«При таких температурных показателях наступила и автомобильная весна, поэтому можно смело менять автошины на летний вариант эксплуатации. Что же дальше? А дальше – май, и даже – июнь», - добавил он.

Тишковец отметил, что благодаря солнечному антициклону ближайшие пять суток, до четверга включительно, будут солнечными, сухими и аномально теплыми.

В Москве к середине недели даже ночью будет не прохладнее плюс 7 - плюс 9, а в дневные часы воздух прогреется до плюс 20 — плюс 22, что на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям июня.