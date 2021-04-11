РИАМО - 11 апр. На участке столичного метро «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии с 1 по 23 мая не будет движения поездов, москвичам решили объяснить, почему эти работы важны, почему они продлятся почти месяц, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы понимаем, что любые ограничения в работе линий Мосметро приносят неудобства. Но это вынужденная мера, необходимая для развития нашего метро. Закрытия нужны, в первую очередь, для контроля строительства и обеспечения полной безопасности инфраструктуры», - говорится в сообщении.

На участке, где будут проводить работы, находятся обводненные грунты и коллектор реки Нищенка. Уровень воды придется понижать искусственно. Работы здесь нужно будет вести осторожно.

В среднем щит для создания тоннеля будет двигаться со скоростью 7 метров в сутки. На участке он пройдет 166 метров.

Закрыть движение лишь на станции «Печатники» не получится из-за того, что поездам, курсирующим по линии и доезжающим до конечных станций, нужно развернуться, чтобы продолжить свой маршрут в обратном направлении. Сделать такие развороты можно лишь на станциях «Дубровка» и «Волжская».

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